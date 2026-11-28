Il Manchester United ospita il Brentford nella 12ª giornata di Premier League. La squadra di casa cerca una vittoria davanti al proprio pubblico per rilanciare il proprio cammino in campionato, ma dovrà fare i conti con un avversario in buona posizione di classifica. La partita è in programma sabato 28 novembre alle ore 16 italiane.

🏟️ Manchester United – Brentford: data, orario e stadio

Partita: Manchester United – Brentford

Manchester United – Brentford Competizione: Premier League

Premier League Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 16.00

16.00 Stadio: Old Trafford, Manchester

📺 Dove vedere Manchester United – Brentford in tv

La partita tra Manchester United e Brentford sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La visione è riservata agli abbonati Sky.





📱 Dove vedere Manchester United – Brentford in streaming

Il match sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.