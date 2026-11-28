Il PSV Eindhoven torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Go Ahead Eagles nella 14ª giornata di Eredivisie. La formazione di casa punta a sfruttare il fattore campo per proseguire il proprio cammino in campionato. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 28 novembre alle ore 18.45.

🏟️ PSV – Go Ahead Eagles: data, orario e stadio

Partita: PSV – Go Ahead Eagles

PSV – Go Ahead Eagles Competizione: Eredivisie

Eredivisie Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 18.45

18.45 Stadio: Philips Stadion, Eindhoven

📺 Dove vedere PSV – Go Ahead Eagles in tv

La sfida tra PSV e Go Ahead Eagles non è prevista sui tradizionali canali televisivi italiani. La diretta sarà disponibile attraverso Como TV.





📱 Dove vedere PSV – Go Ahead Eagles in streaming

La partita si potrà seguire in streaming su Como TV, collegandosi al sito ufficiale tv.comofootball.com.