PSV – Go Ahead Eagles in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Eredivisie
Il PSV Eindhoven torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Go Ahead Eagles nella 14ª giornata di Eredivisie. La formazione di casa punta a sfruttare il fattore campo per proseguire il proprio cammino in campionato. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 28 novembre alle ore 18.45.
🏟️ PSV – Go Ahead Eagles: data, orario e stadio
- Partita: PSV – Go Ahead Eagles
- Competizione: Eredivisie
- Giornata: 14ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 18.45
- Stadio: Philips Stadion, Eindhoven
📺 Dove vedere PSV – Go Ahead Eagles in tv
La sfida tra PSV e Go Ahead Eagles non è prevista sui tradizionali canali televisivi italiani. La diretta sarà disponibile attraverso Como TV.
📱 Dove vedere PSV – Go Ahead Eagles in streaming
La partita si potrà seguire in streaming su Como TV, collegandosi al sito ufficiale tv.comofootball.com.