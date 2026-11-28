Sono soltanto 20 i convocati di Inzaghi per la sfida con il Benevento. Non ci sono recuperi rispetto alla gara con il Südtirol: restano indisponibili Joronen, Bani, Pierozzi, Estevez, Bozzolan, Palumbo e Barba.

In lista c’è ancora Mazzitelli, nonostante sia fuori dalla lista degli over. Non essendo subentrato martedì sera, Inzaghi ha deciso di convocarlo di nuovo per l’emergenza infortuni. Se dovesse entrare in campo, scatterebbe una multa da 50mila euro: un rischio che il Palermo è disposto a correre, visti i tanti indisponibili.





La lista dei convocati

1 Perin

3 Augello

6 Gomes

7 Strefezza

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

23 Hernani

29 Peda

30 Bertolino

32 Ceccaroni

36 Mazzitelli

84 Cassandro

96 Magnani

99 Gabrielloni

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