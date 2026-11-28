Palermo – Benevento, i convocati di Inzaghi: nessun recupero, c’è ancora Mazzitelli
Sono soltanto 20 i convocati di Inzaghi per la sfida con il Benevento. Non ci sono recuperi rispetto alla gara con il Südtirol: restano indisponibili Joronen, Bani, Pierozzi, Estevez, Bozzolan, Palumbo e Barba.
In lista c’è ancora Mazzitelli, nonostante sia fuori dalla lista degli over. Non essendo subentrato martedì sera, Inzaghi ha deciso di convocarlo di nuovo per l’emergenza infortuni. Se dovesse entrare in campo, scatterebbe una multa da 50mila euro: un rischio che il Palermo è disposto a correre, visti i tanti indisponibili.
La lista dei convocati
1 Perin
3 Augello
6 Gomes
7 Strefezza
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
29 Peda
30 Bertolino
32 Ceccaroni
36 Mazzitelli
84 Cassandro
96 Magnani
99 Gabrielloni