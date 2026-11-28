Chiamatelo Real Palermo. Partita dominata dall’inizio alla fine, controllata senza affanno nel secondo tempo, gioco sontuoso, a tratti ‘brasiliano’, occasioni a gogò, tiri in porta come se piovesse, il trio d’attacco ancora al completo nel tabellino dei marcatori. E aggiorniamo i numeri, caso mai qualcuno si dimenticasse il senso dell’impresa: nelle ultime 23 partite casalinghe (compresi playoff e Coppa Italia) sono arrivate 22 vittorie e un pareggio.

La partita non si prennunciava facile per le troppe assenze: con Bani, Pierozzi, Estevez, Bozzolan, Palumbo, Strefezza e Barba ai box, Inzaghi ha dovuto insistere sui soliti noti che stanno tirando la carretta da qualche partita. Ma stavolta c’è la novità di Gomes, scelta felice alla prova dei fatti. E sembra risolto anche quel problema di cattivo approccio alle gare che si era ripetuto per alcune partite che hanno preceduto questo doppio trionfale turno casalingo. E nei motivi di festa ci possiamo mettere che finalmente la porta di Perin è rimasta inviolata.





Già dai primi minuti il Palermo è salito in cattedra, come martedì contro il Südtirol, i gol e le occasioni sono stati la naturale conseguenza di una giornata di grazia costruita sul sacrificio di un pressing alto e coordinato. Se il Südtirol si era presentato al “Barbera” ampiamente rimaneggiato, facilitando il compito del Palermo, stavolta la squadra rosanero ha fatto sembrare piccolo e debole il Benevento (ex squadra di Inzaghi, con cui ha vinto un campionato da record) che veniva da una vittoria per 5 a 0 sull’Empoli.

Un primo tempo così devastante ha avuto anche il merito di consentire a Inzaghi di gestire i carichi di fatica con maggiore serenità: Magnani e Pohjanpalo sono usciti dopo un’ora, Gomes e Johnsen sono usciti con un quarto d’ora di anticipo. C’è stato anche spazio per il debutto del giovanissimo Bertolino, praticamente un evento. Insomma, non è stato tirato il collo a nessuno, anche perché la ripresa si è sviluppata su ritmi abbordabili senza che il Benevento abbia mai creduto davvero alla possibilità di riaprirla.

In quanto alla classifica, il primo posto è sempre più solido, il vantaggio sul terzo posto sarà di almeno 8 punti (si aspettano ancora l’Avellino e il Mantova) e con 33 punti dopo 14 partite la proiezione finale sarebbe di oltre 89 punti. Dovrebbero bastare…

PALERMO: Perin 6,5; Cassandro 6,5, Peda 6, Magnani 6,5 (dal 20′ s.t. Ceccaroni 6), Augello 7,5; Segre 7, Ranocchia 7,5, Gomes 7,5 (dal 27′ s.t. Hernani s.v.); Vavassori 7 (dal 43′ s.t. Bertolino s.v.), Pohjanpalo 7 (dal 20′ s.t. Gabrielloni), Johnsen 8 (dal 27′ s.t. Gyasi s.v.).

BENEVENTO: Vannucchi 5,5; Romano 5, Scognamillo 5, Dalle Mura 5 (dal 42′ p.t. Saio 5), Sernicola 5,5 (dal 1′ s.t. Kouan 5,5); Prisco 5,5 (dal 1′ s.t. Beruatto 5,5), Maita 6, Siatounis 5 (dal 28′ s.t. Verdi s.v.); Cherubini 6, Tumminello 5,5 (dal 16′ s.t. Salvemini 5,5), Okereke 5.

Perin 6,5: Sul 2 a 0 salva la porta bloccando in uscita la conclusione di Tumminello, che si era presentato tutto solo evitando che si potesse riaprire una partita dominata. Prima era stato attento a coprire in uscita su una indecisione di Cassandro. Nel finale difende il clean sheet in uscita su Cherubini. Non è facile per un portiere diventare decisivo anche intervenendo pochissimo.

Cassandro 6,5: Di fronte ha l’attaccante potenzialmente più pericoloso del Benevento, Okereke, che non è mai pericoloso. Cassandro non deve fare molta fatica per contenerlo e il veloce doppio vantaggio gli suggerisce di non cercare troppe avventure in avanti. Provvidenziale una sua chiusura su Cherubini alla mezz’ora del secondo tempo. Sempre concentrato.

Peda 6: Resta un po’ sorpreso dall’azione veloce che libera Tumminello davanti a Perin: forse è convinto di aver lasciato l’avversario in fuorigioco ma il guardalinee non sbandiera. Il Benevento comunque è sterilizzato da una prestazione sontuosa di tutta la squadra, che rende semplice il compito della retroguardia.

Magnani 6,5: Più gioca più si sente a proprio agio. Il Palermo ha ormai recuperato una pedina importante della difesa, tanto più in concomitanza dell’assenza di Bani. Non deve fare nulla di straordinario ma questo è un altro discorso. Inzaghi lo ‘preserva’ tirandolo fuori dopo un’ora.

(dal 20′ s.t. Ceccaroni) 6: Sei di stima, perché quando entra la partita è già sepolta.

Augello 7,5: Sembra quasi che si sposti su un trattore per la potenza che sprigiona sulla fascia sinistra, sempre più sua. È la fascia su cui il Palermo anche questa volta costruisce la vittoria e Augello fa bene sia al di qua della metà campo, quando imposta, sia al di là quando distribuisce palloni importanti e fa sentire il suo peso atletico. Sempre più imprescindibile.

Segre 7: Contribuisce in maniera importante al dominio sulla fascia centrale. Pressa bene, insegue gli avversari, ha una marcia in più e va anche un paio di volte al tiro (senza incantare) a dimostrazione di come sua spesso nel vivo dell’azione. Si consente il lusso – a fine primo tempo – di una giocata di classe con la palla tra i piedi che è una novità del repertorio.

Ranocchia 7,5: Essenziale nelle giocate. La partita si mette subito in discesa grazie anche alla sua capacità di vedere il gioco, di trovarsi nella posizione giusta e di distribuire palla con i tempi giusti. A referto risultano due assist: il calcio d’angolo dell’1 a 0 lo batte lui, la palla a Pohjanpalo la dà lui dopo l’ennesimo pressing di squadra riuscito bene. Essenziale anche nei contrasti e decisivo in un poderoso recupero difensivo che toglie al Benevento la possibilità di concludere in porta da posizione pericolosa.

Gomes 7,5: Inzaghi gli concede la maglia di titolare, evidentemente sicuro di quello che ha visto in allenamento. Tutto giusto. Gomes gioca la sua migliore partita stagionale, preannunciata nelle gare precedenti da buoni spezzoni. Gomes fa un delizioso assist per il 3 a 0 di Vavassori, in apertura di partita ha anche l’occasione di segnare al termine di una bella triangolazione ma Vannucchi gli chiude la porta. Gioca comunque tanti palloni, dialoga bene con tutti sulla fascia sinistra, non fa rimpiangere Hernani e si guadagna la fiducia dei compagni. Giocatore ritrovato.

(dal 27′ s.t. Hernani) s.v.: Era una giornata da dedicare al recupero fisico. In campo, nel suo quarto d’ora abbondante, consuma più o meno le stesse energie spese in 60′ di panchina: la partita non ha sussulti già da tempo.

Vavassori 7: Segna il nono gol stagionale: deve ringraziare Gomes per l’assist ma lui è bravo a coordinarsi nel migliore dei modi per tenere il pallone basso. Premesso che anche questa volta non va mai sulla destra ma insegue sempre la porta avversaria, va elogiata la sua confidenza con l’area di rigore avversaria ed è anche bravo a servire un buon pallone a Pohjapalo.

(dal 43′ s.t. Bertolino) s.v.: Benvenuto nella famiglia rosanero. Gioca due minuti ma è una notizia in un Palermo che ai giovanissimi (lui è un 2009) non ha dato troppa confidenza. In caso di promozione andrà anche lui nei libri di storia. Per la cronaca viene schierato esterno a sinistra e in pieno recupero fa una bella giocata con tanto di tiro in porta (parato).

Pohjanpalo 7: Secondo gol consecutivo, il quarto del campionato. La rete è favorita da una deviazione di Scognamillo che disorienta il portiere, ma non toglie meriti alla giocata del finlandese, che si era ben liberato al tiro. Sfiora il secondo gol personale con una rapida conclusione che elude la pressione dell’avversario: la palla termina fuori di pochissimo. Nessuno ha mai avuto il dubbio sulla sua utilità in campo anche nelle giornate d’astinenza, ma adesso se ne convince anche lui ed è ancora più motivato.

(dal 20′ s.t. Gabrielloni) 6: Anche per lui una sufficienza di stima, in fondo è uno tra quelli che vanta più presenze (ma non minuti) avendo saltato solo la trasferta di Pisa.

Johnsen 8: Spacca la partita con il solito piattone che si insacca nell’angolo opposto, ormai un marchio di fabbrica. Decimo gol stagionale. Questa volta la sua conclusione arriva su azione di calcio d’angolo, grazie anche alla troppa libertà che gli viene concessa. Nel primo tempo dà un saggio di classe ‘inventandosi’ un tiro a giro che si stampa sul palo a portiere battuto. Senza contare le tante giocate sulla fascia sinistra, in combinazione con Gomes o con Augello. Applausi all’uscita.

(dal 27′ s.t. Gyasi) s.v.: Non entra bene in partita, si dimentica di Cherubini e lo salva Cassandro. Viene schierato come esterno di destra.

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