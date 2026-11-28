Palermo – Benevento, le formazioni ufficiali
Inzaghi cambia e sceglie il 4-3-3 ‘puro’ per la gara contro il Benevento. A centrocampo, infatti, c’è Gomes e non Hernani, che va in panchina. Magnani affianca Peda al centro della difesa. –> ASSENZA DELL’ULTIM’ORA
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 19.30)
PALERMO (4-3-3): 1 Perin; 84 Cassandro, 29 Peda, 96 Magnani, 3 Augello; 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 6 Gomes; 9 Vavassori, 20 Pohjanpalo, 17 Johnsen.
A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 11 Gyasi, 23 Hernani, 30 Bertolino, 32 Ceccaroni, 36 Mazzitelli, 99 Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.
BENEVENTO (4-3-3): 26 Vannucchi; 25 Romano, 14 Scognamillo, 15 Dalle Mura, 17 Sernicola; 4 Prisco, 8 Maita (C), 6 Siatounis; 10 Cherubini, 93 Tumminello, 29 Okereke.
A disposizione: 22 Esposito, 5 Caldirola, 9 Salvemini, 11 Lamesta, 16 Mannini, 18 Simonetti, 20 Beruatto, 21 Schimmenti, 23 Saio, 28 Kouan, 32 Mignani, 90 Verdi.
Allenatore: Floro Flores.
Arbitro: Crezzini (Siena).
Primo assistente: M. Rossi (Biella).
Secondo assistente: Gentile (Isernia).
Quarto ufficiale: Allegretta (Molfetta).
VAR: Volpi (Arezzo).
AVAR: Sozza (Seregno).
Non sarà disponibile Gabriel Strefezza a causa di una gastroenterite.