“Vincere aiuta a vincere, è stata una bellissima partita sulla falsa riga di quella col Sudtirol. Siamo felici per la risposta data dopo la sconfitta di Catanzaro. Guardiamo a domenica prossima con fiducia”.

Lo ha detto il difensore del Palermo, Giangiacomo Magnani, intervenuto dopo il match vinto col Benevento. Il calciatore ha raccontato un periodo complicato. “Vengo da mesi estremamente difficili, è la prima volta che esco dal campo orgoglioso di me stesso, per aver dato qualcosa ai miei compagni e alla società che mi hanno sostenuto in questo momento. Ringrazio il mister per la fiducia, spero di averla ricambiata e che sia un punto di partenza”.





Poi, un pensiero al compagno di reparto. “Bani ci manca sicuramente tantissimo sia in campo che fuori. E’ un ragazzo splendido, gli mando un abbraccio, avere un infortunio in quel punto della stagione non lo auguro a nessuno. Ci scrive e ci chiama, sta lavorando per tornare insieme a noi, è un leader. E’ un’occasione per noi per dimostrare che riusciamo a sopperire a mancanze così importanti”.

“Dovrei dire che mi sento vicino alla mia migliore versione, ma sono onesto: non mi sento così vicino. E’ un percorso lungo e faticoso, soprattutto dal punto di vista psicologico. Stasera mi sono sentito vicino a quella versione, spero di tornarci presto”.

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