Vittoria di misura ma preziosa per la Primavera del Palermo, che supera il Latina 1 – 0 nella decima giornata del Girone B di Primavera 2. La squadra di Stefano De Angelis sale così a 20 punti, frutto di cinque vittorie e cinque pareggi, e resta nelle zone alte della classifica.

Il Palermo parte con buon ritmo e si rende subito pericoloso con Di Gregorio e Balsamo. Al 16′ arriva il gol decisivo: Sciortino colpisce la traversa e sulla ribattuta Anghileri è il più rapido di tutti, trovando di testa l’1 – 0. Nella ripresa il Latina alza il baricentro alla ricerca del pareggio e costruisce una buona occasione con Traunini, ma Balaguss risponde presente e conserva il vantaggio. Nel finale i rosanero sfiorano il raddoppio: all’86’ Ribaudo prova la conclusione dal limite dell’area, ma il pallone termina di poco fuori. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio: il Palermo torna al successo, mentre il Latina resta a mani vuote nonostante la reazione nella seconda parte di gara.





LEGGI ANCHE

PALERMO – BENEVENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI