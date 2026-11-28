La pioggia battente non ha frenato la passione del pubblico rosanero. Sono 28.578 gli spettatori (11.578 biglietti venduti e 170 ospiti) presenti al Renzo Barbera per Palermo – Benevento, incontro valido per la 14ª giornata di Serie B. Un’affluenza significativa, considerando le condizioni meteorologiche avverse che hanno accompagnato la serata nel capoluogo siciliano.

Il dato è leggermente inferiore a quello registrato nelle ultime due gare casalinghe di campionato: contro il Südtirol erano stati 29.817 gli spettatori, mentre nella sfida con il Vicenza, prima della sosta, il pubblico aveva raggiunto quota 28.917. Resta dunque molto alto il seguito del Palermo al Barbera, anche in una serata condizionata dal maltempo.





Il record stagionale continua a appartenere alla partita contro la Sampdoria, con 33.196 titoli emessi. Numeri importanti anche in Coppa Italia, quando contro il Lecce si erano registrati 33.009 spettatori. Alla prima giornata casalinga di campionato, contro la Juve Stabia, le presenze erano state invece 32.106.

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