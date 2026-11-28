La vittoria per 3 – 0 contro il Benevento ha regalato al Palermo anche una bella notizia in prospettiva: l’esordio tra i professionisti di Pietro Salvatore Bertolino. Nato a Trapani il 12 marzo 2009, il giovane attaccante ha vissuto al “Renzo Barbera” una serata destinata a restare tra i primi ricordi della sua carriera. I suoi primi minuti con la prima squadra, però, non sono passati inosservati: nel finale ha cercato subito la via del gol con una conclusione a giro che ha costretto il portiere avversario a intervenire.

Per Bertolino non si trattava della prima esperienza a contatto con il gruppo dei grandi. Il classe 2009 aveva già preso parte al ritiro estivo in Val Gardena, quando Inzaghi aveva aggregato alla preparazione sette giovani provenienti dalla Primavera. Il tecnico ha continuato a seguirne la crescita e, alla vigilia della sfida contro il Benevento, ne aveva sottolineato le qualità, invitando però a non caricarlo di troppe aspettative: “Bertolino può darci una mano, ha caratteristiche che possono aiutarci, ma non mettiamogli pressione”.





L’attaccante sta intanto maturando esperienza con la Primavera di Stefano De Angelis, impegnata nel campionato Primavera 2. In questa stagione ha già realizzato tre reti in campionato, a cui si aggiunge un gol in Coppa Italia Primavera. Seconda punta di ruolo, può essere impiegato anche da esterno, mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche e capacità di movimento. Il suo percorso è iniziato all’Accademia Trapani, prima dell’approdo nel settore giovanile rosanero.

La chiamata contro il Benevento non è arrivata a sorpresa. Bertolino era già stato aggregato alla prima squadra e aveva trovato posto in panchina nelle sfide di Serie B contro Catanzaro e Südtirol, senza però riuscire a debuttare. L’occasione si è presentata contro i sanniti, in una serata resa ancora più speciale dal successo del Palermo.

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