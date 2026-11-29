Serie D girone I, 14a giornata: l’Athletic incontra Nissa, Trapani col Gela
Riflettori sul derby siciliano tra Nissa e l’Athletic Club Palermo chiamato a dare continuità al successo contro la Reggina. In chiave alta classifica la capolista Vibonese ospita il Licata. Scontro salvezza per il Trapani che sfida il Gela undicesimo.
Il programma
Castrumfavara – Sambiase: ore 14.30
Nissa – Athletic Palermo: ore 14.30
Reggiana – Siracusa: ore 14.30
Trapani – Gela: ore 14.30
Ragusa – Enna: ore 14.30
Vibonese – Licata: ore 14.30
Vigor Lamezia – Modica: ore 14.30
Avola – Milazzo: ore 15.00
Igea Virtus – Digiesse PraiaTortora: ore 15.00