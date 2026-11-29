Terza partita in sette giorni e per giunta di sera. Non c’è neanche il tempo di capire che è successo martedì e ci tocca tornare sui nostri seggiolini con l’arrivo di temperature che faranno piangere le nostre articolazioni arrugginite. E così, mentre saliamo con fatica i soliti scalini, consci di non poter fare alcun turnover anche se lo meriteremmo, il pensiero nostalgico va a un calcio d’altri tempi, quando si giocava solo di domenica alle 14.30 – con annessi “santioni” materni per il pranzo rovinato -, e a ballare attorno alla bandierina c’era un giovane brasiliano con una storia di calciomercato fatta di inganni, di imbrogli e di samba. Se ne va Juary e se ne va un pezzo del calcio che abbiamo amato di più ma il fischio iniziale incombe e non possiamo lasciarci andare a troppi ricordi nostalgici.

Anche Pippo è in preda alla nostalgia per i suoi trionfi beneventani ma speriamo che stasera sia in versione Scrooge e chiuda il suo cuore portandoci tre punti. Tra infortuni, sciancati, missing in action e semplici lungodegenti la formazione diventa sempre più complicata e così si rivedono Magnani, insieme a Peda, e addirittura Gomes dal primo minuto. In avanti non cambia nulla anche perché Strefezza pare pure delicato di stomaco e lo teniamo in caldo per la prossima settimana.





Il Benevento ci pare subito bello allazzato ma la prima grande occasione è del Palermo e capita sui piedi di Gomes dopo una bella azione corale. Ma il francese spara sul portiere in uscita e si resta pari. L’equilibrio però dura solo un momento perché sul calcio d’angolo successivo la palla arriva sul piede fatato di Johnsen che piazza un approccino in rete che sa quasi di magia!! Ha chiaramente seguito le nostre indicazioni golfistiche di qualche giorno fa e quindi ci prendiamo una buona parte del merito del gol!

Il Palermo non arretra di un millimetro e continua a pressare chiudendo il Benevento nella propria area. E così arriva anche il raddoppio con Joel “non mi fermo più!” Pojhanapalo! Il Palermo domina in lungo e in largo ma al Benevento capita una palla gol su una imbucata che ci fa tremare. Perin è bravo a uscire ma Tumminello si fa incantare come un lattante di fronte al biberon. E dopo lo scampato pericolo arriva un altro gol e a segnarlo non può che essere il terzo moschettiere rosanero, Dominic Vavassori, su assist del redivivo Gomes. Il tridente vola ed il popolo rosanero si innamora! Cosi si chiude un primo tempo perfetto con il Palermo che gioca praticamente a porta romana.

È un secondo tempo al piccolo trotto, noioso come la tombola a Natale quando si gioca per il tombolino. Ma a noi sta bene così. Pippo rimescola le carte e tira fuori Magnani e Pohjanpalo per lasciare il posto a Ceccaroni e Gabrielloni che può così cercare il primo gol in rosanero con un po più di calma. Poi arriva anche il turno di Hernani e Gyasi che rilevano un ottimo Gomes e uno stratosferico Johnsen che aveva pure preso un palo che non abbiamo avuto la forza di segnalare perché eravamo a bocca aperta.

C’è anche il tempo per vedere l’esordio di Bertolino ma poi non succede davvero nulla e si chiude una partita che ha visto il più bel primo tempo della stagione accoppiato al secondo tempo più noioso della storia del calcio giocato. Noi siamo felici così, e senza timori cantiamo a squarciagola “la capolista se ne va”. Forza Palermo!

Perin 7 – Per lunghi tratti della gara potrebbe stare tranquillamente seduto in tribuna a sorseggiare un tè caldo, ma appena viene improvvisamente chiamato in causa risponde da campione. Focalizzato.

Cassandro 6,5 – Con la partita già virtualmente chiusa a metà del primo tempo non deve faticare più di tanto se non contenere, senza troppe preoccupazioni, qualche sporadica sortita offensiva degli avversari. Sereno.

Peda 6,5 – È vero che il Benevento attacca poco o nulla e senza neanche troppa convinzione, ma il merito è anche della retroguardia rosanero che non concede niente. Vigile.

Magnani 7 – Sta riacquistando la fiducia che lo aveva accompagnato sin dal suo arrivo a Palermo e con la fiducia e il numero di presenze in campo crescono sicurezza e consapevolezza dei propri mezzi. Ascendente.

(dal 20′ s.t. Ceccaroni) s.v.

Augello 8 – Noi rimaniamo sempre più sorpresi dai chilometri che macina ogni partita senza mai perdere lucidità e intraprendenza e scegliendo sempre la giocata giusta. Gagliardo.

Segre 7 – Oltre alla solita corsa onnipresente e onnivora, aggiunge delle belle giocate per rilanciare subito la manovra offensiva. Ribaltone.

Ranocchia 7 – Con la perdurante assenza di Palumbo tocca sempre di più a lui il ruolo di illuminare il gioco del Palermo. E ci riesce benissimo. Enel.

Gomes 8 – Smagrito, nuovo look, deciso, compatto e protagonista di tantissime giocate, incluso un assist e una conclusione a rete che avrebbe meritato miglior sorte. Bentornato.

(dal 27′ s.t. Hernani) s.v.

Vavassori 7,5 – Ancora un goal (ed uno annullato) con movimenti e intuizioni da attaccante navigato. Ancora una prestazione da stropicciarsi gli occhi. Rapace.

(dal 43′ s.t. Bertolino) s.v.

Pohjanpalo 7,5 – Lo avevamo detto che se si sbloccava non si fermava più. E noi ci teniamo ad avere sempre ragione. Arroganti (noi).

(dal 20′ s.t. Gabrielloni) s.v.

Johnsen 9 – Non abbiamo più parole né aggettivi per il nostro golfista preferito cui, come detto nel pezzo, avevamo dato indicazioni chiare in settimana su dove piazzare la palla con un perfetto “stinger”. Caddies (noi).

(dal 27′ s.t. Gyasi) s.v.

Inzaghi 9 – Il Palermo schianta il Benevento con una prestazione sontuosa per intensità, giocate spettacolari, numero di occasioni da rete, manovra avvolgente e sagacia tattica. Perfetto.

LEGGI ANCHE

GLI HIGHLIGHTS / VIDEO

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI