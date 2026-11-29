Messina – Acireale in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Eccellenza
Messina e Acireale si ritrovano a quattro giorni di distanza dalla semifinale d’andata di Coppa Italia regionale, terminata sullo 0-0. Domenica 29 novembre le due formazioni torneranno ad affrontarsi, questa volta per il campionato: appuntamento allo stadio Giovanni Celeste per la dodicesima giornata del Girone B di Eccellenza siciliana. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15.
🏟️ Messina – Acireale: data, orario e stadio
- Partita: Messina – Acireale
- Competizione: Eccellenza siciliana, Girone B
- Giornata: 12ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 15.00
- Stadio: Giovanni Celeste, Messina
📺 Dove vedere Messina – Acireale in tv
Al momento non risulta annunciata una diretta televisiva della partita su un canale. La sfida tra Messina e Acireale non sarà quindi disponibile, secondo le informazioni comunicate, sulla programmazione tv.
📱 Dove vedere Messina – Acireale in streaming
La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul portale ufficiale acrmessina.mifra.eu, come comunicato dal Messina attraverso i propri canali ufficiali. I tifosi potranno collegarsi alla piattaforma online per seguire l’incontro del Giovanni Celeste, con calcio d’inizio alle ore 15.