Il girone I di Serie D propone un nuovo derby siciliano: domenica 29 novembre il Trapani ospita il Gela, con calcio d’inizio fissato alle ore 14.30. Le due formazioni arrivano all’appuntamento dopo un avvio di stagione complicato, ma attraversano un momento di forma positivo. A incidere sul loro percorso in classifica sono state anche le penalizzazioni: cinque punti per i granata e uno per i biancazzurri.

🏟️ Trapani – Gela: data, orario e stadio

Partita: Trapani – Gela

Trapani – Gela Competizione: Serie D, girone I

Serie D, girone I Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 14.30

14.30 Stadio: Mokarta, Erice

📺 Dove vedere Trapani – Gela in tv

Non è indicata una diretta sui canali televisivi tradizionali. La partita sarà invece disponibile gratuitamente online, attraverso il servizio di streaming NovaTv.





📱 Dove vedere Trapani – Gela in streaming

Il derby tra Trapani e Gela sarà trasmesso in diretta streaming su NovaTv. Il ticket digitale per assistere alla partita sarà completamente gratuito: basterà accedere alla piattaforma e seguire le indicazioni per la visione.