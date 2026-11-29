“Il Palermo ha una squadra molto attrezzata, deve vincere il campionato“. Non usa mezzi termini Bepi Pillon, intervistato sulla B e non solo da Tuttomercatoweb. Il tecnico ha promosso i rosa e indicato la loro nemesi.

“Direi che il Modena gioca un buon calcio – spiega Pillon -. Per il resto non vedo altre squadre che possano dire di arrivare seconde, almeno non per adesso”.





Poi, un passaggio anche sull’Ascoli. “Sta facendo benissimo e secondo me è una delle candidate per arrivare seconda. Ha tutte le credenziali per fare bene”. –