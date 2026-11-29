Ostuni – Taranto in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Eccellenza
Cambia l’orario di Ostuni-Taranto, una delle sfide più attese della 15ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 16.00 di domenica 29 novembre, allo stadio Comunale di Ostuni. Il Taranto cerca punti importanti in trasferta, ma dovrà fare i conti con una formazione di casa determinata a sfruttare il fattore campo.
🏟️ Ostuni – Taranto: data, orario e stadio
- Partita: Ostuni – Taranto
- Competizione: Eccellenza pugliese
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 16.00
- Stadio: Comunale, Ostuni
📺 Dove vedere Ostuni – Taranto in tv
La partita tra Ostuni e Taranto non sarà trasmessa in diretta su un canale televisivo.
📱 Dove vedere Ostuni – Taranto in streaming
La gara sarà disponibile in diretta streaming su Antenna Sud Sport. I tifosi potranno seguire l’incontro online attraverso la piattaforma dell’emittente.