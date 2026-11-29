La 16ª giornata del girone B di Serie C propone la sfida tra Spezia e Pineto. Le due squadre si affronteranno domenica 29 novembre allo stadio Alberto Picco, con calcio d’inizio fissato alle ore 12.30. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW.

🏟️ Spezia – Pineto: data, orario e stadio

Partita: Spezia – Pineto

Spezia – Pineto Competizione: Serie C, girone B

Serie C, girone B Giornata: 16ª giornata

16ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 12.30

12.30 Stadio: Alberto Picco, La Spezia

📺 Dove vedere Spezia – Pineto in tv

La partita tra Spezia e Pineto sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Mix e Sky Sport 257. La visione è riservata agli abbonati Sky.





📱 Dove vedere Spezia – Pineto in streaming

La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno seguirla inoltre su Sky Go, da smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.