Spezia – Pineto in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La 16ª giornata del girone B di Serie C propone la sfida tra Spezia e Pineto. Le due squadre si affronteranno domenica 29 novembre allo stadio Alberto Picco, con calcio d’inizio fissato alle ore 12.30. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW.
🏟️ Spezia – Pineto: data, orario e stadio
- Partita: Spezia – Pineto
- Competizione: Serie C, girone B
- Giornata: 16ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 12.30
- Stadio: Alberto Picco, La Spezia
📺 Dove vedere Spezia – Pineto in tv
La partita tra Spezia e Pineto sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Mix e Sky Sport 257. La visione è riservata agli abbonati Sky.
📱 Dove vedere Spezia – Pineto in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno seguirla inoltre su Sky Go, da smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.