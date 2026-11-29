La Serie C propone la sfida tra Barletta e Inter U23, in programma domenica 29 novembre alle ore 12.30. Le due formazioni si affrontano in una gara valida per il campionato di terza serie, con i nerazzurri che scenderanno in campo in trasferta.

🏟️ Barletta – Inter U23: data, orario e stadio

Partita: Barletta – Inter U23

Barletta – Inter U23 Competizione: Serie C

Serie C Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 12.30

12.30 Stadio: da confermare

📺 Dove vedere Barletta – Inter U23 in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258. La visione è riservata agli abbonati Sky.





📱 Dove vedere Barletta – Inter U23 in streaming

La gara sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go, su smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.