Barletta – Inter U23 in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La Serie C propone la sfida tra Barletta e Inter U23, in programma domenica 29 novembre alle ore 12.30. Le due formazioni si affrontano in una gara valida per il campionato di terza serie, con i nerazzurri che scenderanno in campo in trasferta.
🏟️ Barletta – Inter U23: data, orario e stadio
- Partita: Barletta – Inter U23
- Competizione: Serie C
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 12.30
- Stadio: da confermare
📺 Dove vedere Barletta – Inter U23 in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258. La visione è riservata agli abbonati Sky.
📱 Dove vedere Barletta – Inter U23 in streaming
La gara sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go, su smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.