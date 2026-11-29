Arzignano – Trento in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La 16ª giornata del girone A di Serie C propone la sfida tra Arzignano e Trento. Le due formazioni si affronteranno domenica 29 novembre allo stadio Dal Molin, con calcio d’inizio fissato alle ore 12.30.
🏟️ Arzignano – Trento: data, orario e stadio
- Partita: Arzignano – Trento
- Competizione: Serie C, girone A
- Giornata: 16ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 12.30
- Stadio: Tommaso Dal Molin, Arzignano
📺 Dove vedere Arzignano – Trento in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 259 del telecomando Sky. La visione è riservata agli abbonati.
📱 Dove vedere Arzignano – Trento in streaming
La gara sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go, su smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.