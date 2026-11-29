Everton – Liverpool in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Premier League
Il derby del Merseyside torna protagonista in Premier League. Domenica 29 novembre l’Everton ospita il Liverpool in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 13 italiane.
🏟️ Everton – Liverpool: data, orario e stadio
- Partita: Everton – Liverpool
- Competizione: Premier League
- Giornata: 13ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 13.00
- Stadio: Hill Dickinson Stadium, Liverpool
📺 Dove vedere Everton – Liverpool in tv
Il derby tra Everton e Liverpool sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K. La visione è riservata agli abbonati Sky.
📱 Dove vedere Everton – Liverpool in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche su Sky Go, da smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.