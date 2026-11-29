Il derby del Merseyside torna protagonista in Premier League. Domenica 29 novembre l’Everton ospita il Liverpool in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 13 italiane.

🏟️ Everton – Liverpool: data, orario e stadio

Partita: Everton – Liverpool

Everton – Liverpool Competizione: Premier League

Premier League Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 13.00

13.00 Stadio: Hill Dickinson Stadium, Liverpool

📺 Dove vedere Everton – Liverpool in tv

Il derby tra Everton e Liverpool sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K. La visione è riservata agli abbonati Sky.





📱 Dove vedere Everton – Liverpool in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche su Sky Go, da smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.