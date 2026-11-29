Potenza e Audace Cerignola si preparano a scendere in campo per la 16ª giornata del Girone C di Serie C. La formazione lucana ospita i pugliesi in una sfida importante per la classifica: il fischio d’inizio è in programma domenica 29 novembre alle ore 14.30.

🏟️ Potenza – Audace Cerignola: data, orario e stadio

Partita: Potenza – Audace Cerignola

Potenza – Audace Cerignola Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Giornata: 16ª giornata

16ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 14.30

14.30 Stadio: Alfredo Viviani, Potenza

📺 Dove vedere Potenza – Audace Cerignola in tv

La partita tra Potenza e Audace Cerignola sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 252. Gli abbonati potranno seguire il match sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.





📱 Dove vedere Potenza – Audace Cerignola in streaming

La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW. Per guardare Potenza-Audace Cerignola sarà necessario accedere alla piattaforma attraverso un dispositivo compatibile, come smartphone, tablet, computer o smart TV, e disporre del Pass Sport.