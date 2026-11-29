Potenza – Audace Cerignola in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
Potenza e Audace Cerignola si preparano a scendere in campo per la 16ª giornata del Girone C di Serie C. La formazione lucana ospita i pugliesi in una sfida importante per la classifica: il fischio d’inizio è in programma domenica 29 novembre alle ore 14.30.
🏟️ Potenza – Audace Cerignola: data, orario e stadio
- Partita: Potenza – Audace Cerignola
- Competizione: Serie C, Girone C
- Giornata: 16ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 14.30
- Stadio: Alfredo Viviani, Potenza
📺 Dove vedere Potenza – Audace Cerignola in tv
La partita tra Potenza e Audace Cerignola sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 252. Gli abbonati potranno seguire il match sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.
📱 Dove vedere Potenza – Audace Cerignola in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW. Per guardare Potenza-Audace Cerignola sarà necessario accedere alla piattaforma attraverso un dispositivo compatibile, come smartphone, tablet, computer o smart TV, e disporre del Pass Sport.