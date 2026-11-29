Ravenna e Torres si affrontano nella 16ª giornata del Girone B di Serie C. Una sfida importante per entrambe le squadre, in programma domenica 29 novembre allo stadio Bruno Benelli: il calcio d’inizio è fissato alle ore 14.30.

🏟️ Ravenna – Torres: data, orario e stadio

Partita: Ravenna – Torres

Ravenna – Torres Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Giornata: 16ª giornata

16ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 14.30

14.30 Stadio: Bruno Benelli, Ravenna

📺 Dove vedere Ravenna – Torres in tv

La partita tra Ravenna e Torres sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 253. Gli abbonati potranno seguire il match in tv attraverso la piattaforma satellitare.





📱 Dove vedere Ravenna – Torres in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Sarà possibile guardare la gara da smartphone, tablet, computer e smart TV.