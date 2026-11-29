Ravenna – Torres in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
Ravenna e Torres si affrontano nella 16ª giornata del Girone B di Serie C. Una sfida importante per entrambe le squadre, in programma domenica 29 novembre allo stadio Bruno Benelli: il calcio d’inizio è fissato alle ore 14.30.
🏟️ Ravenna – Torres: data, orario e stadio
- Partita: Ravenna – Torres
- Competizione: Serie C, Girone B
- Giornata: 16ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 14.30
- Stadio: Bruno Benelli, Ravenna
📺 Dove vedere Ravenna – Torres in tv
La partita tra Ravenna e Torres sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 253. Gli abbonati potranno seguire il match in tv attraverso la piattaforma satellitare.
📱 Dove vedere Ravenna – Torres in streaming
La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Sarà possibile guardare la gara da smartphone, tablet, computer e smart TV.