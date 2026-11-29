Perugia – Livorno in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
Perugia e Livorno si affrontano nella 16ª giornata del Girone B di Serie C. La sfida mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica e si giocherà domenica 29 novembre allo stadio Renato Curi. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14.30.
🏟️ Perugia – Livorno: data, orario e stadio
- Partita: Perugia – Livorno
- Competizione: Serie C, Girone B
- Giornata: 16ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 14.30
- Stadio: Renato Curi, Perugia
📺 Dove vedere Perugia – Livorno in tv
La partita tra Perugia e Livorno sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 255. Gli abbonati potranno seguire la gara sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.
📱 Dove vedere Perugia – Livorno in streaming
La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. La piattaforma permette di seguire la diretta da smartphone, tablet, computer e smart TV.