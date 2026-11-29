Perugia e Livorno si affrontano nella 16ª giornata del Girone B di Serie C. La sfida mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica e si giocherà domenica 29 novembre allo stadio Renato Curi. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14.30.

🏟️ Perugia – Livorno: data, orario e stadio

Partita: Perugia – Livorno

Perugia – Livorno Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Giornata: 16ª giornata

16ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 14.30

14.30 Stadio: Renato Curi, Perugia

📺 Dove vedere Perugia – Livorno in tv

La partita tra Perugia e Livorno sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 255. Gli abbonati potranno seguire la gara sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.





📱 Dove vedere Perugia – Livorno in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. La piattaforma permette di seguire la diretta da smartphone, tablet, computer e smart TV.