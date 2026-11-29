Cittadella – Pro Vercelli in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
Cittadella e Pro Vercelli si affrontano nella 16ª giornata del Girone A di Serie C. La sfida è in programma domenica 29 novembre allo stadio Pier Cesare Tombolato, con calcio d’inizio fissato alle ore 14.30. Un appuntamento importante per le due squadre, entrambe alla ricerca di punti per migliorare la propria posizione in classifica.
🏟️ Cittadella – Pro Vercelli: data, orario e stadio
- Partita: Cittadella – Pro Vercelli
- Competizione: Serie C, Girone A
- Giornata: 16ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 14.30
- Stadio: Pier Cesare Tombolato, Cittadella
📺 Dove vedere Cittadella – Pro Vercelli in tv
La partita tra Cittadella e Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 254. Gli abbonati potranno seguire il match sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.
📱 Dove vedere Cittadella – Pro Vercelli in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. La piattaforma consentirà di seguire la diretta da smartphone, tablet, computer e smart TV.