È uno degli appuntamenti più attesi del calcio olandese: Feyenoord e Ajax si affrontano nel Klassieker, la storica sfida tra le due grandi rivali. Il match si disputa domenica 29 novembre allo stadio De Kuip di Rotterdam, con calcio d’inizio alle ore 14.30.

🏟️ Feyenoord – Ajax: data, orario e stadio

Partita: Feyenoord – Ajax

Feyenoord – Ajax Competizione: Eredivisie

Eredivisie Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 14.30

14.30 Stadio: De Kuip, Rotterdam

📺 Dove vedere Feyenoord – Ajax in tv

La partita tra Feyenoord e Ajax sarà trasmessa in diretta su Como TV. Per seguire il Klassieker sarà sufficiente accedere al servizio attraverso i canali ufficiali della piattaforma.





📱 Dove vedere Feyenoord – Ajax in streaming

La sfida sarà disponibile in streaming su Como TV, attraverso il portale ufficiale della piattaforma. Gli appassionati potranno collegarsi da computer, smartphone, tablet e dispositivi compatibili.