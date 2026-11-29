Il Modena ospita il Padova in una sfida valida per la 14ª giornata di Serie B. I gialloblù tornano in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la formazione veneta: appuntamento domenica 29 novembre allo stadio Alberto Braglia, con calcio d’inizio alle ore 15.

🏟️ Modena – Padova: data, orario e stadio

Partita: Modena – Padova

Modena – Padova Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 15.00

15.00 Stadio: Alberto Braglia, Modena

📺 Dove vedere Modena – Padova in tv

La partita tra Modena e Padova sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Per seguire la gara sarà necessario accedere alla piattaforma attraverso l’app disponibile sulle smart TV compatibili.





📱 Dove vedere Modena – Padova in streaming

La sfida sarà visibile anche in streaming su DAZN e su LaB Channel, il canale disponibile attraverso Amazon Prime Video Channels. Gli spettatori potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer e altri dispositivi compatibili.