Modena – Padova in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
Il Modena ospita il Padova in una sfida valida per la 14ª giornata di Serie B. I gialloblù tornano in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la formazione veneta: appuntamento domenica 29 novembre allo stadio Alberto Braglia, con calcio d’inizio alle ore 15.
🏟️ Modena – Padova: data, orario e stadio
- Partita: Modena – Padova
- Competizione: Serie B
- Giornata: 14ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 15.00
- Stadio: Alberto Braglia, Modena
📺 Dove vedere Modena – Padova in tv
La partita tra Modena e Padova sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Per seguire la gara sarà necessario accedere alla piattaforma attraverso l’app disponibile sulle smart TV compatibili.
📱 Dove vedere Modena – Padova in streaming
La sfida sarà visibile anche in streaming su DAZN e su LaB Channel, il canale disponibile attraverso Amazon Prime Video Channels. Gli spettatori potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer e altri dispositivi compatibili.