Südtirol – Mantova in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
Il Südtirol ospita il Mantova in una sfida valida per la 14ª giornata di Serie B. La formazione altoatesina torna in campo allo Stadio Druso per affrontare i lombardi, guidati dall’ex Davide Possanzini. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 novembre alle ore 15.
🏟️ Südtirol – Mantova: data, orario e stadio
- Partita: Südtirol – Mantova
- Competizione: Serie B
- Giornata: 14ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 15.00
- Stadio: Druso, Bolzano
📺 Dove vedere Südtirol – Mantova in tv
La partita tra Südtirol e Mantova sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara attraverso l’applicazione disponibile sulle smart TV compatibili.
📱 Dove vedere Südtirol – Mantova in streaming
La sfida sarà visibile in streaming su DAZN e LaB Channel, quest’ultimo disponibile attraverso Amazon Prime Video Channels. Sarà possibile guardare il match da smartphone, tablet, computer e dispositivi compatibili.