Il Südtirol ospita il Mantova in una sfida valida per la 14ª giornata di Serie B. La formazione altoatesina torna in campo allo Stadio Druso per affrontare i lombardi, guidati dall’ex Davide Possanzini. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 novembre alle ore 15.

🏟️ Südtirol – Mantova: data, orario e stadio

Partita: Südtirol – Mantova

Südtirol – Mantova Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 15.00

15.00 Stadio: Druso, Bolzano

📺 Dove vedere Südtirol – Mantova in tv

La partita tra Südtirol e Mantova sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara attraverso l’applicazione disponibile sulle smart TV compatibili.





📱 Dove vedere Südtirol – Mantova in streaming

La sfida sarà visibile in streaming su DAZN e LaB Channel, quest’ultimo disponibile attraverso Amazon Prime Video Channels. Sarà possibile guardare il match da smartphone, tablet, computer e dispositivi compatibili.