La Sampdoria ospita la Cremonese in una sfida valida per la 14ª giornata di Serie B. I blucerchiati cercano di proseguire il proprio momento positivo davanti al pubblico del Ferraris, mentre la formazione lombarda è chiamata a reagire dopo le ultime battute d’arresto. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 novembre alle ore 17.15.

🏟️ Sampdoria – Cremonese: data, orario e stadio

Partita: Sampdoria – Cremonese

Sampdoria – Cremonese Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 17.15

17.15 Stadio: Luigi Ferraris, Genova

📺 Dove vedere Sampdoria – Cremonese in tv

La partita tra Sampdoria e Cremonese sarà trasmessa in diretta su DAZN. Per seguire l’incontro in televisione sarà possibile utilizzare l’app della piattaforma sulle smart TV compatibili.





📱 Dove vedere Sampdoria – Cremonese in streaming

La gara sarà disponibile in streaming su DAZN e LaB Channel, il canale accessibile attraverso Amazon Prime Video Channels. Gli appassionati potranno seguire la diretta anche da smartphone, tablet e computer.