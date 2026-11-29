Bari – Savoia in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
Il Bari torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Savoia nella 16ª giornata del Girone C di Serie C. I biancorossi ospitano la formazione campana allo stadio San Nicola, con l’obiettivo di conquistare punti importanti per restare nelle zone alte della classifica. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 novembre alle ore 17.30.
🏟️ Bari – Savoia: data, orario e stadio
- Partita: Bari – Savoia
- Competizione: Serie C, Girone C
- Giornata: 16ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 17.30
- Stadio: San Nicola, Bari
📺 Dove vedere Bari – Savoia in tv
La partita tra Bari e Savoia sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 252. Gli abbonati potranno seguire il match sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.
📱 Dove vedere Bari – Savoia in streaming
La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire la gara da smartphone, tablet e computer.