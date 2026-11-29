È uno degli appuntamenti più attesi del calcio inglese: Arsenal e Manchester City si affrontano in una sfida che può avere un peso importante nella corsa al titolo di Premier League. Le due squadre si ritrovano domenica 29 novembre all’Emirates Stadium di Londra, con calcio d’inizio alle ore 17.30 italiane.

🏟️ Arsenal – Manchester City: data, orario e stadio

Partita: Arsenal – Manchester City

Arsenal – Manchester City Competizione: Premier League

Premier League Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 17.30

17.30 Stadio: Emirates Stadium, Londra

📺 Dove vedere Arsenal – Manchester City in tv

La partita tra Arsenal e Manchester City sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena. Gli abbonati potranno seguire il big match sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.





📱 Dove vedere Arsenal – Manchester City in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Sarà possibile guardare la diretta da smartphone, tablet, computer e smart TV.