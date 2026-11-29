La Vis Pesaro ospita la Sambenedettese in una sfida valida per la 16ª giornata del Girone B di Serie C. Le due formazioni si affrontano domenica 29 novembre allo stadio Tonino Benelli, con il calcio d’inizio fissato alle ore 17.30.

🏟️ Vis Pesaro – Sambenedettese: data, orario e stadio

Partita: Vis Pesaro – Sambenedettese

Vis Pesaro – Sambenedettese Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Giornata: 16ª giornata

16ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 17.30

17.30 Stadio: Tonino Benelli, Pesaro

📺 Dove vedere Vis Pesaro – Sambenedettese in tv

La partita tra Vis Pesaro e Sambenedettese sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 253. Gli abbonati potranno seguire la gara sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.





📱 Dove vedere Vis Pesaro – Sambenedettese in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Sarà possibile seguire il match da smartphone, tablet, computer e smart TV.