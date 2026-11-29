Vis Pesaro – Sambenedettese in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La Vis Pesaro ospita la Sambenedettese in una sfida valida per la 16ª giornata del Girone B di Serie C. Le due formazioni si affrontano domenica 29 novembre allo stadio Tonino Benelli, con il calcio d’inizio fissato alle ore 17.30.
🏟️ Vis Pesaro – Sambenedettese: data, orario e stadio
- Partita: Vis Pesaro – Sambenedettese
- Competizione: Serie C, Girone B
- Giornata: 16ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 17.30
- Stadio: Tonino Benelli, Pesaro
📺 Dove vedere Vis Pesaro – Sambenedettese in tv
La partita tra Vis Pesaro e Sambenedettese sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 253. Gli abbonati potranno seguire la gara sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.
📱 Dove vedere Vis Pesaro – Sambenedettese in streaming
La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Sarà possibile seguire il match da smartphone, tablet, computer e smart TV.