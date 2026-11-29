Arezzo – Pisa in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
Il derby toscano tra Arezzo e Pisa chiude il programma domenicale della 14ª giornata di Serie B. Gli amaranto affrontano i nerazzurri allo stadio Città di Arezzo in una sfida importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano una svolta dopo il cambio in panchina, mentre gli ospiti puntano a tornare alla vittoria. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19.30 di domenica 29 novembre.
🏟️ Arezzo – Pisa: data, orario e stadio
- Partita: Arezzo – Pisa
- Competizione: Serie B
- Giornata: 14ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 19.30
- Stadio: Città di Arezzo, Arezzo
📺 Dove vedere Arezzo – Pisa in tv
La partita tra Arezzo e Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Per seguire il derby sarà possibile utilizzare l’app della piattaforma sulle smart TV compatibili.
📱 Dove vedere Arezzo – Pisa in streaming
La sfida sarà disponibile in streaming su DAZN e LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B accessibile a pagamento attraverso Amazon Prime Video Channels. Gli spettatori potranno seguire la gara anche da smartphone, tablet e computer.