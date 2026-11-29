Il derby toscano tra Arezzo e Pisa chiude il programma domenicale della 14ª giornata di Serie B. Gli amaranto affrontano i nerazzurri allo stadio Città di Arezzo in una sfida importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano una svolta dopo il cambio in panchina, mentre gli ospiti puntano a tornare alla vittoria. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19.30 di domenica 29 novembre.

🏟️ Arezzo – Pisa: data, orario e stadio

Partita: Arezzo – Pisa

Arezzo – Pisa Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 19.30

19.30 Stadio: Città di Arezzo, Arezzo

📺 Dove vedere Arezzo – Pisa in tv

La partita tra Arezzo e Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Per seguire il derby sarà possibile utilizzare l’app della piattaforma sulle smart TV compatibili.





📱 Dove vedere Arezzo – Pisa in streaming

La sfida sarà disponibile in streaming su DAZN e LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B accessibile a pagamento attraverso Amazon Prime Video Channels. Gli spettatori potranno seguire la gara anche da smartphone, tablet e computer.