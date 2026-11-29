L’Atalanta U23 ospita il Forlì nella 16ª giornata del Girone A di Serie C. La formazione nerazzurra scende in campo domenica 29 novembre allo stadio Comunale di Caravaggio, dove affronterà i romagnoli in una sfida importante per la classifica. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 17.30.

🏟️ Atalanta U23 – Forlì: data, orario e stadio

Partita: Atalanta U23 – Forlì

Atalanta U23 – Forlì Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Giornata: 16ª giornata

16ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 17.30

17.30 Stadio: Comunale, Caravaggio

📺 Dove vedere Atalanta U23 – Forlì in tv

La partita tra Atalanta U23 e Forlì sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 255. Gli abbonati potranno seguire la gara sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.





📱 Dove vedere Atalanta U23 – Forlì in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. La gara sarà visibile inoltre su Sky Go per gli abbonati Sky, da smartphone, tablet e computer.