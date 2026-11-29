Il Crotone ospita il Picerno in una sfida valida per la 16ª giornata del Girone C di Serie C. I rossoblù affrontano la formazione lucana domenica 29 novembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 17.30. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, in cerca di punti per migliorare la propria posizione in classifica.

🏟️ Crotone – Picerno: data, orario e stadio

Partita: Crotone – Picerno

Crotone – Picerno Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Giornata: 16ª giornata

16ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 17.30

17.30 Stadio: non ancora confermato

📺 Dove vedere Crotone – Picerno in tv

La partita tra Crotone e Picerno sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 254. Gli abbonati potranno seguire la gara sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.





📱 Dove vedere Crotone – Picerno in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Sarà possibile seguire la diretta da smartphone, tablet, computer e smart TV.