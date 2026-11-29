Il Borussia Dortmund ospita il Bayer Leverkusen nel big match che chiude l’11ª giornata di Bundesliga. Una sfida di alta classifica tra due delle principali protagoniste del campionato tedesco, in programma domenica 29 novembre al Signal Iduna Park. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19.30.

🏟️ Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: data, orario e stadio

Partita: Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen Competizione: Bundesliga

Bundesliga Giornata: 11ª giornata

11ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 19.30

19.30 Stadio: Signal Iduna Park, Dortmund

📺 Dove vedere Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen in tv

La partita tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena e Sky Sport, al canale 259. Gli abbonati potranno seguire il big match sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.





📱 Dove vedere Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire la partita da smartphone, tablet e computer.