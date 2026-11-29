Como e Juventus si affrontano nel posticipo domenicale della 13ª giornata di Serie A. La formazione lariana ospita i bianconeri allo stadio Giuseppe Sinigaglia, in una sfida importante per la corsa alle posizioni europee. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 novembre alle ore 20.45.

🏟️ Como – Juventus: data, orario e stadio

Partita: Como – Juventus

Como – Juventus Competizione: Serie A

Serie A Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 20.45

20.45 Stadio: Giuseppe Sinigaglia, Como

📺 Dove vedere Como – Juventus in tv: è gratis in chiaro?

La partita tra Como e Juventus non sarà trasmessa in chiaro gratuitamente. La diretta televisiva sarà disponibile su DAZN e, per gli abbonati che hanno attivato il servizio, anche su DAZN 1, al canale 214 di Sky. Per guardare la gara sarà quindi necessario disporre di un abbonamento.





📱 Dove vedere Como – Juventus in streaming

La sfida sarà disponibile in diretta streaming su DAZN, attraverso l’applicazione ufficiale o il sito della piattaforma. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer e smart TV, accedendo con le proprie credenziali.