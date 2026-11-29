Lione – Monaco in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Ligue 1
Il Lione ospita il Monaco in una sfida valida per la 14ª giornata di Ligue 1. Le due formazioni si affrontano domenica 29 novembre al Groupama Stadium, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, a caccia di punti per consolidare la propria posizione in classifica.
🏟️ Lione – Monaco: data, orario e stadio
- Partita: Lione – Monaco
- Competizione: Ligue 1
- Giornata: 14ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 20.45
- Stadio: Groupama Stadium, Décines-Charpieu
📺 Dove vedere Lione – Monaco in tv
La partita tra Lione e Monaco non risulta inserita nella programmazione di un canale televisivo italiano. Per seguirla sarà necessario utilizzare la piattaforma ufficiale Ligue 1+.
📱 Dove vedere Lione – Monaco in streaming
La sfida sarà disponibile in diretta streaming su Ligue 1+, attraverso il sito ufficiale della piattaforma. Gli utenti potranno accedere al servizio da dispositivi compatibili e seguire l’incontro in diretta.