Il Sassuolo ospita il Napoli nella 13ª giornata di Serie A. I neroverdi affrontano i campioni d’Italia in una sfida importante per il proprio cammino in campionato, con gli azzurri intenzionati a conquistare punti preziosi nella corsa alle prime posizioni. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 novembre alle ore 15.

🏟️ Sassuolo – Napoli: data, orario e stadio

Partita: Sassuolo – Napoli

Sassuolo – Napoli Competizione: Serie A

Serie A Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 15.00

15.00 Stadio: Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia

📺 Dove vedere Sassuolo – Napoli in tv: è gratis in chiaro?

La partita tra Sassuolo e Napoli non sarà trasmessa gratuitamente in chiaro. La diretta televisiva sarà disponibile su DAZN e su DAZN 1, al canale 214 di Sky. Per seguire la gara sarà necessario disporre di un abbonamento al servizio.





📱 Dove vedere Sassuolo – Napoli in streaming

La sfida sarà visibile in diretta streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale o l’applicazione della piattaforma. Gli utenti potranno seguire l’incontro da smartphone, tablet, computer e smart TV, accedendo con le proprie credenziali.