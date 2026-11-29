Sunderland – Tottenham in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Premier League
Il Tottenham fa visita al Sunderland in una sfida valida per la 12ª giornata di Premier League. Gli Spurs scendono in campo allo Stadium of Light con l’obiettivo di dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane, ma i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 novembre alle ore 15.05 italiane.
🏟️ Sunderland – Tottenham: data, orario e stadio
- Partita: Sunderland – Tottenham
- Competizione: Premier League
- Giornata: 12ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 15.05
- Stadio: Stadium of Light, Sunderland
📺 Dove vedere Sunderland – Tottenham in tv
La partita tra Sunderland e Tottenham sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena. Gli abbonati potranno seguire la gara sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.
📱 Dove vedere Sunderland – Tottenham in streaming
La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Sarà possibile seguire la diretta da smartphone, tablet, computer e smart TV.