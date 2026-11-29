Il Tottenham fa visita al Sunderland in una sfida valida per la 12ª giornata di Premier League. Gli Spurs scendono in campo allo Stadium of Light con l’obiettivo di dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane, ma i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 novembre alle ore 15.05 italiane.

🏟️ Sunderland – Tottenham: data, orario e stadio

Partita: Sunderland – Tottenham

Sunderland – Tottenham Competizione: Premier League

Premier League Giornata: 12ª giornata

12ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 15.05

15.05 Stadio: Stadium of Light, Sunderland

📺 Dove vedere Sunderland – Tottenham in tv

La partita tra Sunderland e Tottenham sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena. Gli abbonati potranno seguire la gara sul proprio televisore attraverso la piattaforma satellitare.





📱 Dove vedere Sunderland – Tottenham in streaming

La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Sarà possibile seguire la diretta da smartphone, tablet, computer e smart TV.