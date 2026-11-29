Il Palermo arriva anche nel salotto di Rai 1, con una sorpresa speciale firmata Pippo Inzaghi. Nel corso della puntata di Domenica In del 29 novembre, condotta da Mara Venier, Salvo Ficarra e Valentino Picone hanno ricevuto un videomessaggio dell’allenatore rosanero. Il duo comico siciliano, ospite della trasmissione per presentare il nuovo film La notte delle fragole, non ha nascosto il proprio legame con i colori rosanero, dando vita a un simpatico siparietto tra calcio, ironia e passione per la squadra della propria città.

A prendere la parola è stato proprio Inzaghi, che ha salutato la conduttrice e rivolto un invito ai due attori, grandi tifosi del Palermo. “Zia Mara, buongiorno. Intanto sono molto onorato di poter parlare con te. Anzi, spero che mi inviterai presto alla tua trasmissione, che quando di domenica non giochiamo seguo spesso. Poi so che oggi hai due amici speciali per noi del Palermo, Salvo e Valentino. Anzi, guardate, il 7 e l’8 li ho occupati, ma per voi, insomma, potrei fare uno strappo alla regola. Vi aspetto presto a trovarci allo stadio e vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro film. Anzi, spero che mi invitiate a vederlo. Ciao, ciao”.





La risposta di Ficarra e Picone non si è fatta attendere e, naturalmente, è stata all’insegna dell’ironia. “Grazie mister, grazie. Però volevo dire al mister che noi siamo a disposizione. Se serve una mano per andare in Serie A, noi siamo pronti a entrare in campo quando vuole”, hanno scherzato i due comici. Un siparietto accompagnato dalla consegna delle maglie ufficiali del Palermo, una delle quali destinata anche a Mara Venier. “Potremmo uscire tutti e tre insieme con la maglietta così”, ha proposto sorridendo la conduttrice.

Nel corso della chiacchierata c’è stato spazio anche per parlare dell’inno rosanero e del contributo di Ficarra alla sua realizzazione. “L’inno lo ha scritto Lello Analfino, quindi è suo. Io ho messo una parola, non è che per questo sono autore. Avrò usato un aggettivo, ma con parsimonia”, ha precisato l’attore. Non è mancato neppure un riferimento alla popolarità internazionale della maglia del Palermo, che negli anni ha conquistato anche diversi personaggi dello spettacolo: “È una maglietta che ha conquistato tantissimi attori e personaggi di Hollywood, di tutto il mondo”.