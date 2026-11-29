Un derby abruzzese che mette in palio punti importanti per la corsa alla vetta. L’Aquila e Giulianova si affrontano domenica 29 novembre alle 14.30 allo stadio Gran Sasso d’Italia, nella quattordicesima giornata del girone F di Serie D. I rossoblù, secondi in classifica, cercano un altro successo per continuare a mettere pressione al Teramo capolista.

🏟️ L’Aquila-Giulianova: data, orario e stadio

Partita: L’Aquila-Giulianova

L’Aquila-Giulianova Competizione: Serie D, girone F

Serie D, girone F Giornata: 14ª

14ª Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 14.30

14.30 Stadio: Gran Sasso d’Italia, L’Aquila

📺 Dove vedere L’Aquila-Giulianova in tv

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TRSP, al canale 15 del digitale terrestre in Abruzzo e Molise. I tifosi potranno così seguire gratuitamente il derby senza bisogno di un abbonamento.





📱 Dove vedere L’Aquila-Giulianova in streaming

La diretta sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, trsp.tv. Basterà collegarsi alla piattaforma per seguire la gara online, sempre a partire dalle 14.30.