Vibonese – Licata in tv e streaming: dove vedere la partita, canale e orario / Serie D
La Vibonese torna in campo davanti al proprio pubblico per una sfida importante del campionato. Domenica 29 novembre alle 14.30 i rossoblù ospitano il Licata allo stadio Luigi Razza, nella quattordicesima giornata del girone I di Serie D.
🏟️ Vibonese-Licata: data, orario e stadio
- Partita: Vibonese-Licata
- Competizione: Serie D, girone I
- Giornata: 14ª
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 14.30
- Stadio: Luigi Razza, Vibo Valentia
📺 Dove vedere Vibonese-Licata in tv
Non è indicata una diretta televisiva per Vibonese – Licata. La partita non risulta quindi disponibile su un canale del digitale terrestre o su una piattaforma televisiva.
📱 Dove vedere Vibonese-Licata in streaming
La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito Vibonese Web TV. Per accedere alla visione è previsto un costo di 10 euro.