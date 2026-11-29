SPAL – Campagnola, c’è la diretta in tv e streaming? Dove vedere la partita, orario / Eccellenza
La SPAL torna a giocare davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di proseguire la rincorsa al primo posto. Domenica 29 novembre alle 14.30 i biancazzurri ospitano il Campagnola allo stadio Paolo Mazza, nella quindicesima giornata del girone A di Eccellenza Emilia-Romagna. Una sfida importante per le ambizioni di promozione degli estensi e per la lotta salvezza degli ospiti.
🏟️ SPAL-Campagnola: data, orario e stadio
- Partita: SPAL-Campagnola
- Competizione: Eccellenza Emilia-Romagna, girone A
- Giornata: 15ª
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 14.30
- Stadio: Paolo Mazza, Ferrara
📺 Dove vedere SPAL-Campagnola in tv
❌ Dove vedere SPAL – Campagnola in televisione? Al momento non risulta annunciata alcuna diretta televisiva della partita. Non sono quindi disponibili indicazioni su un canale che trasmetterà l’incontro in programma domenica pomeriggio.
📱 Dove vedere SPAL-Campagnola in streaming
❌ Al momento non risulta comunicata neppure una diretta streaming ufficiale. In assenza di aggiornamenti da parte delle emittenti o delle società, non sono indicate piattaforme per seguire SPAL-Campagnola in diretta video.