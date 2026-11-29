Palermo – Benevento 3 – 0, le pagelle dei quotidiani
Voti positivi per i calciatori del Palermo nei maggiori quotidiani e ciò non è una sorpresa dopo il successo convincente sul Benevento. Lodata la prova di Gomes, artefice di un’ottima prova.
I voti dei quotidiani
Giornale di Sicilia: Perin 6,5; Cassandro 6,5, Peda 6, Magnani 6,5 (dal 20′ s.t. Ceccaroni 6), Augello 7,5; Segre 7, Ranocchia 7,5, Gomes 7,5 (dal 27′ s.t. Hernani s.v.); Vavassori 7 (dal 43′ s.t. Bertolino s.v.), Pohjanpalo 7 (dal 20′ s.t. Gabrielloni), Johnsen 8 (dal 27′ s.t. Gyasi s.v.).
Gazzetta dello Sport: Perin 6,5; Cassandro 6,5, Peda 7, Magnani 6,5 (dal 20′ s.t. Ceccaroni 6), Augello 6,5; Segre 6,5, Ranocchia 7, Gomes 6,5 (dal 27′ s.t. Hernani 6); Vavassori 6,5 (dal 43′ s.t. Bertolino s.v.), Pohjanpalo 7 (dal 21′ s.t. Gabrielloni 6), Johnsen 7,5 (dal 27′ s.t. Gyasi 6).
Corriere dello Sport: Perin 7; Cassandro 7, Peda 7, Magnani 7,5 (dal 65′ Ceccaroni 6), Augello 6,5; Segre 7,5, Ranocchia 7, Gomes 7,5 (dal 72′ Hernani 6); Vavassori 7 (dall’88′ Bertolino s.v.), Pohjanpalo 7,5 (dal 65′ Gabrielloni 6), Johnsen 8 (dal 72′ Gyasi 6).
Repubblica: Perin 6,5; Cassandro 6,5, Peda 6,5, Magnani 7 (dal 20′ s.t. Ceccaroni 6), Augello 7; Segre 7, Ranocchia 7,5, Gomes 7,5 (dal 27′ s.t. Hernani 6); Vavassori 7 (dal 43′ s.t. Bertolino 6), Pohjanpalo 7,5 (dal 20′ s.t. Gabrielloni 6), Johnsen 8 (dal 27′ s.t. Gyasi 6).