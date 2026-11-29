Palermo femminile, sconfitta casalinga contro la Roma: le giallorosse vincono 0 – 2
Sconfitta casalinga per il Palermo Women, battuto 2-0 dalla Roma Calcio Femminile. La squadra allenata da Emanuele Chiappara cade nella gara valida per la settima giornata del Girone D di Serie C, interrompendo il proprio cammino con una battuta d’arresto che non compromette però le ambizioni di vertice.
Le ospiti sbloccano il risultato al 17’ del primo tempo con Verrino, chiudendo la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa arriva anche il raddoppio giallorosso, firmato da Dal Lago al 58’. Le rosanero non riescono a reagire e a riaprire la partita, incassando così il secondo gol e la sconfitta finale.
Il Palermo Women scivola al quinto posto in classifica, ma resta a sole due lunghezze dalla vetta occupata dalla Salernitana. Nel prossimo turno le rosanero affronteranno il Villaricca Calcio, con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria e riprendere la propria corsa.