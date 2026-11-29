Il futuro di Antonio Calabro sulla panchina del Padova sembra ormai segnato. La pesante sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Modena potrebbe costare la panchina al tecnico, con la società biancoscudata orientata a un cambio di guida tecnica per provare a raddrizzare una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. L’esonero non è ancora stato ufficializzato, ma il silenzio stampa deciso dal club dopo la partita rappresenta un ulteriore segnale di una situazione ormai compromessa.

A pesare sul destino dell’allenatore sono soprattutto i risultati: il Padova ha raccolto appena 16 punti nelle prime 14 giornate, un bottino ritenuto insufficiente anche alla luce di una campagna acquisti estiva di alto profilo. Calabro ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni, che hanno limitato le possibilità di scelta e condizionato il rendimento della squadra, ma la società starebbe comunque valutando l’interruzione del rapporto. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, la decisione sarebbe ormai maturata e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.





Per l’eventuale successione, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Davide Ballardini. Il tecnico romagnolo è considerato il profilo in pole position per raccogliere l’eredità di Calabro e provare a rilanciare le ambizioni biancoscudate. Ballardini arriva dall’esperienza sulla panchina dell’Avellino nella passata stagione, quando subentrò alla 25ª giornata con la squadra al quattordicesimo posto e riuscì a condurla fino ai playoff. Un percorso positivo che potrebbe convincere il Padova ad affidargli la guida della squadra per il prosieguo del campionato.